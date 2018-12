Rimini, maltrattamenti in un ospizio: intervengono i Nas

Maltrattamenti fisici e psichici nei confronti di anziani ospitati in una struttura ricettiva nel riminese. E' quanto emerge da una operazione di polizia giudiziaria avviata nelle prime ore della mattinata del 13 dicembre dai Carabinieri del Nas di Bologna, con la collaborazione dei comandi Provinciali di Emilia-Romagna e Marche e del 13/o Elinucleo di Forlì.Lo riporta l'Ansa. I militari stanno eseguendo le misure cautelari nei confronti del rappresentante legale e degli operatori della struttura. Sono in corso perquisizioni nei confronti degli indagati che vedono impegnati oltre 70 uomini dell'Arma. In corso anche il sequestro della struttura ricettiva del valore di circa 2 milioni di euro. Sempre nel riminese, nelle scorse settimane, cinque persone sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti ad anziani in un'altra struttura ricettiva.