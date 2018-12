Basket A2 donne, sabato sera l'InfinityBio non può sbagliare al Bubani contro Orvieto

Luca Del Favero

Si preannuncia un Natale sereno e senza troppi pensieri per l’InfinityBio, attesa sabato da una partita più che in discesa contro Orvieto. Alle 20.30 le umbre saranno di scena al PalaBubani in un match a senso unico, dove le faentine potrebbero imporsi con un ampio scarto come hanno fatto nella scorsa settimana a Savona, surclassata 83-45. Una prestazione che ha dimostrato la grande voglia di riscatto dell’InfinityBio, brava a chiudere subito i conti e a dilagare già all’intervallo, toccando anche i quaranta punti di vantaggio. Che la partita fosse una formalità per Faenza era scontato, ma da sottolineare è il modo in cui è stata vinta, grazie ad un’ottima prova del collettivo dove ogni giocatrice ha segnato almeno un punto, compresa la giovane Minguzzi. Ecco perché Orvieto non può assolutamente far paura, considerando l’età verde del roster e le sole tre vittorie ottenute contro Forlì, Elite Roma e CUS Cagliari. Interessante sarà invece la volata per la Coppa Italia lunga tre giornate, che premierà quattro squadre alla fine del girone d’andata. Campobasso è già certa del pass e del primo posto, poi ci sono quattro squadre in corsa, perché San Giovanni Valdarno non sembra più in grado di rientrare nonostante abbia ancora molti scontri diretti. L’InfinityBio è in un’ottima posizione, perché le basterà vincere due delle prossime tre gare per centrare la qualificazione, grazie alle vittorie con Palermo e Bologna, rispettivamente a 20 punti (ma con una partita in più giocata) e a 18 come le manfrede, che la metteranno al riparo in caso di arrivo a pari punti. Sabato ci sarà lo scontro diretto in Sicilia e la perdente potrà arrivare al massimo a 22 punti, venendo così beffata da Faenza. La Ballardini band dovrà però mantenere alta la concentrazione alla ripresa del campionato, perché sabato 5 gennaio farà visita a Selargius, che proprio una settimana fa ha superato La Spezia, poi riceverà San Giovanni Valdarno. Data per scontata la vittoria con Orvieto, bisognerà dunque che Faenza vinca una di queste due partite per poi lottare con La Spezia (contro cui le manfrede hanno perso) per provare a centrare una delle prime due posizioni in modo da avere un accoppiamento più abbordabile nei quarti di finale della coppa. Nel girone Nord si giocano i posti in Coppa Italia, Costa Masnaga, Crema, Villafranca (dove gioca la faentina Vespignani), Castelnuovo Scrivia e Moncalieri.