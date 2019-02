Basket A2 donne, l'InfinityBio si gioca tutto in un mese: "Cinque scontri diretti decisivi a cominciare dal big-match contro La Spezia"

Luca Del Favero

Tutta la stagione racchiusa in poco più di un mese. Inizia sabato dal PalaBubani il tour de force dell’InfinityBio, cinque scontri diretti consecutivi che decideranno le sorti del campionato e la griglia play-off. Il primo impegno sarà alle 20.30 contro La Spezia, poi ci sarà la trasferta a Civitanova Marche e gli incontri casalinghi con Palermo e Campobasso, intervallati dalla trasferta a Bologna. Le faentine arrivano a questo snodo cruciale da seconde della classe (in realtà sarebbero quarte per la classifica avulsa) e dopo la grande vittoria ad Umbertide, campo su cui nessuno aveva mai vinto nelle precedenti otto gare. Una vittoria importante che ha sottolineato ancora una volta la coesione e l’unione del gruppo, finalmente ritrovatosi dopo i passi falsi a Pistoia e in casa di Selargius. Tra le protagoniste del successo c’è stata Lucia Morsiani, autrice di 18 punti e della stoppata nei secondi finali che ha tolto ogni speranza alle umbre. «Stiamo piano piano prendendo fiducia in noi stesse - spiega l’ala - riuscendo a sfruttare tutte le nostre potenzialità. La forza del gruppo è stata la nostra arma in più nella scorsa stagione e quest’anno con una panchina più lunga e con maggiori soluzioni tattiche, avremo a disposizione ancora più risorse. Ad Umbertide siamo state brave ad affrontare nel modo giusto la partita, restando unite quando le nostre avversarie si sono rifatte sotto, mantenendo sempre qualche punto di vantaggio senza farci mai recuperare. Di sicuro è una vittoria fondamentale per il morale e per la classifica, perché ora siamo seconde e non vediamo l’ora di affrontare una serie di partite molto dure, ma stimolanti». Morsiani guarda al futuro con grande ottimismo, trasmettendolo alle compagne più giovani, essendo lei una delle veterane del gruppo: «Il morale è alto e siamo pronte per giocarci un mese fondamentale per la nostra stagione. L’importante sarà affrontare ogni partita senza pressione e con tranquillità, giocando come stiamo ndo nelle ultime settimane». La Spezia non evoca bei ricordi all’InfinityBio, perché proprio su quel campo è arrivata la peggior sconfitta della stagione, un -16 difficile da ribaltare. Proprio la differenza canestri sarà fondamentale per arrivare il più in alto possibile e per evitare di chiudere al quinto posto. Il problema è che contro Palermo e Bologna sono arrivate vittorie di un solo punto e una sconfitta potrebbe ribaltare il doppio confronto.