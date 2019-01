Romagna, forte scossa di terremoto del 4.6 con epicentro a Ravenna

Poco dopo la mezzanotte del 14 gennaio una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 con epicentro a Forli-Cesena e Ravenna e' stata sentita in tutta la Romagna, in Lombardia, Veneto e Friuli. Sono in corso accertamenti per verificare danni a persone o cose.