Un lunedì 11 febbraio spumeggiante con «Cesena in bolla» al Teatro Verdi

Riccardo Isola - Una rappresentanza del miglior «perlage» italico salirà sul palco del Teatro Verdi per la nuova edizione di Cesena in bolla. La kermesse, in programma lunedì 11 febbraio, vedrà la città malatestiana essere testimonial in calice di cosa sia oggi la spumantizzazione made in Italy. Saranno otre 150 le etichette, di terroir diversi, con Franciacorta e Trento Doc in testa, che si potranno assaggiare oltre alle specialità gourmet organizzate in sette diversi corner food, dai salumi ai formaggi, dai risi al cioccolato, dalle carni pregiate alla piada.

Sotto la regia di Taste Production, la società organizzatrice, sarà possibile per il grande pubblico conoscere il variegato mondo delle bollicine italiane, ma anche di mettere in contatto operatori romagnoli del settore horeca con i produttori. A loro infatti è dedicata la prima parte della giornata con inizio alle 13 e che alle 17.30 fino alle 22 aprirà le porte anche al pubblico. Non mancano le novità di questa quinta edizione che vedrà il conferimento del «The best sparkling wine list award 2019», un riconoscimento ideato da Taste Production per premiare i 3 ristoranti e i 3 wine bar delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini che si sono distinti per la miglior carta di bollicine. I nomi dei vincitori, che riceveranno il premio saranno svelati alle ore 20.

Sempre in tema di numeri, l’appuntamento conterà la partecipazione di oltre 60 cantine che grazie alle loro produzioni, metteranno al centro del racconto enoico le principali e più vocate zone spumantistiche italiane: dal Franciacorta all’Oltrepò Pavese, al Trento Doc, passando per Piemonte, Liguria Veneto Umbria Friuli, Alto Adige, Marche, Sicilia e ovviamente Emilia e Romagna. La vetrina cesenate sarà per lo più incentrata sul «Metodo Classico», con aziende top come Bellavista o Ferrari, ma non mancherà di certo di puntare i riflettori anche sulle cantine emiliano romagnole e su progetti innovativi distribuiti lungo lo Stivale. Un esempio su tutti la presenza all’interno dell’evento del Club dei Bianchi in Romagna, il sodalizio nato per promuovere tra gli enonauti e locali pubblici i vini bianchi del territorio. A raccontarne storia e sapori, i 15 pionieri del Club: Braschi, Celli, Enio Ottaviani, Montaia, Pertinello, Podere Vecciano, Podere Palazzo, Poderi dal Nespoli, Randi, San Valentino, San Patrignano, Tenuta Casali, Tenuta Masselina, Tenuta Santa Lucia, Zavalloni.

L’ambito food, invece, come detto vede la presenza di sette corner food di qualità con i salumi e le specialità gastronomiche della Bottega 4 Babbi di Calabrina di Cesena, i formaggi freschi e stagionati delle Fattorie Rabboni Zanetti, il cioccolato d’autore pluripremiato dei Fratelli Gardini di Forlì. E ancora, i salumi a km 0 dell’azienda agricola Bertozzi di San Cristoforo, i risotti bianchi e neri di Robo in libera degustazione e le tradizionali piade del franchising Piadina Marina. E per un caffè a fine serata, è presente con le sue miscele Mokador, tra gli sponsor della manifestazione. Per partecipare: Teatro Verdi, via Sostegni, Cesena. L’orario di apertura va dalle 13 alle 22. L’ingresso ha un costo di 27 euro con calice e portacalice, degustazione libera vino più due ticket food. Prevendite per l’ingresso effettuabili anche su: www.cesenainbolla.com.