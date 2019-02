Palazzuolo, quattro famiglie isolate a causa di una frana. Il maltempo flagella l'Appennino

L'ondata di maltempo verificatasi in queste ore, in aggiunta alle alte temperature, che hanno sciolto la coltre di neve accumulatasi sui rilievi Tosco Romagnolo, stanno creando notevoli disagi a Palazzuolo sul Senio. Il borgo di confine tra Romagna e Toscana, oltre a dover fare i conti con la piena del torrente Senio, con il vento forte, che ha abbattuto diversi alberi e compromesso l'illuminazione pubblica, ha subito notevoli smottamenti di terreno in numerosi punti del territorio, anche lungo le direttrice provinciali più importanti.

Il fatto più grave però si è verificato poco prima di mezzogiorno, lungo la strada comunale di Campigno, appena fuori dal centro abitato palazzuolese in località Mantigno. «Qui - spiega il sindaco di Palazzuolo Cristian Menghetti - a causa di uno smottamento di grandi dimensioni, provocato dal rapido scioglimento della neve e dalle piogge abbondanti, oltre al fatto che la siccità registratasi nei mesi precedenti non ha permesso il drenaggio efficace del terreno, quattro famiglie sono completamente isolate. Comunque - aggiunge - abbiamo attivato una serie di squadre e di interventi per cercare di limitare i disagi ai residenti e soprattutto per provare a mettere in sicurezza, per quanto è possibile oggi, la zona Sicuramente serviranno dai tre ai quattro giorni di lavoro per riuscire a creare una "strada" alternativa temporanea. Contestualmente abbiamo allertato il 118 che se dovesse servire interverrà supportato dal soccorso alpino. Con la Protezione civile - prosegue Menghetti - organizzeremo un servizio di navetta per i residenti della frazione isolati. Infine - conclude il primo cittadino palazzuolese - non posso che apprezzare l'interessamento e l'attenzione che ci ha rivolto il Prefetto, il quale mi ha contattato per conoscere la situazione e per dare la propria disponibilità in caso di problemi ulteriori.