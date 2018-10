Commercio, Panzavolta (Cia Conad): «Le chiusure domenicali sarebbero nefaste»

Manuel Poletti - «Chiudere i negozi la domenica è sbagliato per tante ragioni, se si avvierà un iter parlamentare sulla proposta di legge, noi siano disponbili a dire la nostra. Si rischia di avere meno fatturato, meno lavoro e meno occupati…».

Luca Panzavolta, amministratore delegato di Conad Cia, è chiaro nel messaggio lanciato al Governo sulla proposta del vice premier Luigi Di Maio sulle chiusure domenicali ipotizzate. Per Conad il momento è importante, in particolare è iniziato da pochi giorni il cantiere per il nuovo quartier generale di Commercianti Indipendenti Associati, cooperativa del sistema nazionale Conad che organizza una rete di oltre 200 punti vendita in Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia e Veneto. La prima pietra è stata posata lunedì 24 settembre nel cantiere di via Campo dei Fiori, a Forlì.

Panzavolta, cosa pensa delle intenzioni del Governo in tema di chiusure domenicali? In Europa ormai le aperture domenicali sono la normalità…

«Non siamo favorevoli, innanzitutto ci chiediamo perché deve essere lo Stato a decidere quando noi dobbiamo stare aperti o no? Dallo Stato mi aspetto solo alcune indicazioni generali, riguardo alle chiusure nelle festività, per il resto il privato si organizza. In più il contesto europeo va nella direzione opposta, le aperture domenicali sono intoccabili, la società è cambiata, le abitudini delle famiglie sono cambiate. Non penso serva nemmeno ai piccoli negozi questa eventuale limitazione, gli acquisti sul web non si fermano certo di domenica».

Per voi nel trend settimanale le domeniche sono diventate così importanti in termini di fatturato?

«Negli iper mercati e centri commerciali le domeniche sono il secondo o terzo giorno per importanza di fatturato. Parliamo di quote rilevanti di vendite, se si dovessero attuare chiusure totali, perderemmo tutti qualche cosa, anche perché Amazon, ad esempio, la domenica non chiude mica…».

In termini di numeri Conad cosa rischia?

«Secondo le prime stime, Conad nazionale rischia di perdere 40-50mila occupati, nella nostra zona di competenza parliamo invece di circa 3-4mila persone».

Il primo semestre 2018 com’è andato? Confermate il trend di crescita ipotizzato in budget?

«Siamo in linea con quanto previsto, un +4% rispetto al 2017. Purtroppo l’economia sta rallentando, i consumi già faticano molto, col condono fiscale non si stimola molto, la politica ipotizzata nella manovra finanziaria del Governo non è espansionistica, questo è un problema serio».

Intanto è partito il grande cantiere per la nuova sede, un passaggio storico per voi…

«Questa nuova sede rappresenta per noi una pietra miliare in quasi sessant’anni di vita. Il nucleo originario di Cia nacque infatti a Forlì il 23 settembre del 1959 e inizialmente i dieci soci si riunivano in un ufficio in centro, in via Giove Tonante 4; dai magazzini di quel tempo di 50 metri quadrati, in via Mellini e poi in via Regnoli che bastavano appena a stoccare salumi, scatolame e damigiane d’olio, si passò negli anni Settanta alla sede di via Aldrovandi, per arrivare tra 1979 e 1980 all’attuale via dei Mercanti. Oggi gettiamo le basi di una nuova struttura che rappresenta un investimento importante sul territorio e che testimonia una crescita che ci ha portato a essere presenti e sempre più radicati anche fuori dai confini romagnoli, senza mai perdere il legame con il luogo in cui siamo nati».

E’ anche un investimento importante, quando sarà ultimato?

«L’investimento complessivo è di circa 30 milioni di euro e comporta la costruzione della nuova palazzina uffici, diecimila metri quadrati di superficie all’avanguardia dal punto di vista energetico e delle soluzioni tecnologiche e l’ampliamento di ventimila metri quadri dei magazzini. Il complesso sarà dotato di 200 posti auto, di cui metà coperti da un giardino pensile. Il cantiere è reso possibile da una convenzione con il Comune, che prevede la costruzione di opere pubbliche per oltre quattro milioni di euro, in particolare la rotatoria fra le vie Ravegnana e Martoni, il prolungamento di via Campo dei Fiori e l’allargamento di via Navicella. A ciò si aggiungono 854mila euro per parcheggi e compensazioni, con la piantumazione di 13mila metri quadrati di verde pubblico in un’area vicina al parco urbano e la realizzazione di alcune piste ciclabili. La consegna dei magazzini avverrà nel primo semestre del 2019, mentre gli uffici saranno consegnati nel primo trimestre 2020».