Le canzoni di Montalbano e il «Doppio Brodo Show» al Socjale

A dir poco scoppiettante il fine settimana del Teatro Socjale di Piangipane che per la festa della Donna, venerdì 8, piazza un colpo da maestro invitando sul palco la cantante Olivia Sellerio – già bravissima di per sé – ma soprattutto forte di un repertorio che, magari senza saperlo, conoscono milioni di italiani. La Sellerio canterà infatti dal vivo i brani che ha inciso per la seguitissima serie tv del Commissario Montalbano, accompagnata sul palco dalle chitarre di Giancarlo Bianchetti e Vincenzo Mancuso, il contrabbasso di Nicola Negrini e il violoncello di Paolo Pellegrino, in un felice impasto di corde e archi ad affiancare il canto e la voce di Olivia piena di reminiscenze e di parole attente a intrecciare storie al melos siciliano e a mille radici di altri modi e mondi e fare spola tra la Sicilia e altrove. Sabato 9 il Socjale torna a fare il teatro tout court per accogliere maria Pia Timo e il suo esilarante Doppio brodo Show. Il manuale della donna imperfetta, appassionata dedica in forma di monologo comico alle azdore romagnole, tra passato e presente, reading, lezione di cucina e un autentico pentolone di brodo in scena.