E45 chiusa, il Governo non riconosce lo stato di emergenza, il presidente Bonaccini: “Incredibile”

E45 chiusa e disagi conseguenti per i territori romagnolo, toscano ed umbro, il governo boccia la richiesta dello stato d’emergenza, reazione furiosa delle Regioni.

“Avevamo chiesto lo stato d’emergenza e quindi l’intervento del Governo insieme alle Regioni Toscana e Umbria e ci viene risposto, in buona sostanza: 'Potete fare da soli' - sottolinea il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini -. Noi rimarremo accanto alle comunità colpite, ai cittadini e alle imprese, senza bisogno che qualcuno ce lo indichi. Quando poi anche il Governo vorrà testimoniare un gesto di attenzione e vicinanza ce lo faccia sapere, non sarà mai troppo tardi”.